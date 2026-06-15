Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 21:02
30.535 +3,04%
Dow Jones 21:02
51.774 +1,12%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

New York: calo per Coca Cola

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Coca Cola
Pressione sul gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che tratta con una perdita dell'1,94%.
Condividi
```