New York: brillante l'andamento di Coca Cola
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che avanza bene dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coca Cola più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Coca Cola è in rafforzamento con area di resistenza vista a 83,11 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 82,35. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 83,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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