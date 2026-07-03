New York: seduta molto difficile per Dell Technologies

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che esibisce una perdita secca del 7,27% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Dell Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 415,9 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 379,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 364,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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