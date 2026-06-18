New York: seduta difficile per L3Harris Technologies

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di apparecchiature di comunicazione per il settore aerospaziale , che soffre con un calo del 5,93%.



Lo scenario su base settimanale di L3Harris Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo di L3Harris Technologies mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 308,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 287,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 329,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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