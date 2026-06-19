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L3Harris Technologies scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
L3Harris Technologies scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di apparecchiature di comunicazione per il settore aerospaziale, che passa di mano in perdita del 5,86%.

La tendenza ad una settimana di L3Harris Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di L3Harris Technologies mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 285,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 311. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 275,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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