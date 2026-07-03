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Parigi: nuovo spunto rialzista per Veolia Environnement

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Veolia Environnement
Seduta positiva per la società di servizi francese, che avanza bene dell'1,89%.
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