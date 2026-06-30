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Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Schneider Electric
Avanza il gruppo industriale francese, che guadagna bene, con una variazione del 3,20%.
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