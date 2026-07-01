Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , con una variazione percentuale del 2,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Thales più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Thales rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 233 Euro, mentre i supporti sono stimati a 225,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 240,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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