Parigi: nuovo spunto rialzista per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici , che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Pernod Ricard mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,3%, rispetto a +1,25% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di vini e alcolici rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 64,95 Euro, mentre i supporti sono stimati a 63,59. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 66,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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