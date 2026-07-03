Parigi: andamento rialzista per Veolia Environnement
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Veolia Environnement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,85%, rispetto a +0,56% dell'indice di Parigi).
L'esame di breve periodo dell'utility francese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,37 Euro e primo supporto individuato a 36,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 37,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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