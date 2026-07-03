Parigi: andamento rialzista per Veolia Environnement

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Veolia Environnement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,85%, rispetto a +0,56% dell' indice di Parigi ).





L'esame di breve periodo dell' utility francese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,37 Euro e primo supporto individuato a 36,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 37,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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