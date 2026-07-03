Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE B
(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di MFE B si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,644 Euro. Supporto stimato a 3,526. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,762.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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