Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE B

(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di MFE B si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,644 Euro. Supporto stimato a 3,526. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,762.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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