Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Saipem

(Teleborsa) - Bene la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , con un rialzo del 2,78%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Saipem rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della società ingegneristica italiana mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,281 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,406. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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