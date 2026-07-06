Analisi Tecnica: EUR/GBP del 5/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio
Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile -0,01%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8565 con area di resistenza individuata a quota 0,8568. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8563.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)