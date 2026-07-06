Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 5/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 5/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile -0,01%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8565 con area di resistenza individuata a quota 0,8568. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8563.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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