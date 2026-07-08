Milano 10:56
51.664 -1,51%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 10:56
10.510 -1,46%
Francoforte 10:56
24.911 -2,18%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,09%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8532. Prima resistenza a 0,8559. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8523.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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