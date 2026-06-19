Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro contro la valuta britannica, che chiude con una variazione percentuale dello 0,31%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8692. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8655. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8729.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)