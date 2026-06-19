Milano 9:54
53.026 +0,64%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:54
10.413 +0,13%
25.146 +0,48%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro contro la valuta britannica, che chiude con una variazione percentuale dello 0,31%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8692. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8655. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8729.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```