Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 giugno
Giornata positiva per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude a 0,8693.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8706. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8666. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8746.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)