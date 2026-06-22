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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 giugno

Giornata positiva per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude a 0,8693.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8706. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8666. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8746.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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