Milano 10:09
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Dow Jones 10-giu
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Londra 10:09
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8624 con area di resistenza individuata a quota 0,8642. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8618.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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