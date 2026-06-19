Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
La giornata del 18 giugno chiude piatta per l'indice nipponico, che riporta un -0,19%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 73.144,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 67.734,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 78.554,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)