Milano 10-giu
50.029 0,00%
Nasdaq 10-giu
28.508 -1,98%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10-giu
10.255 0,00%
Francoforte 10-giu
24.195 0,00%

Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,46% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 63.239,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,46% alle 04:50
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dell'1,46% alle 04:50 e si muove in territorio negativo a 63.239,52 punti.
Condividi
```