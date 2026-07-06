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Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Dow Jones (+0,09% alle 19:30)

Il Dow Jones continua gli scambi a 52.947,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Dow Jones (+0,09% alle 19:30)
L'indice dei giganti USA mostra un esiguo +0,09% alle 19:30 e passa di mano a 52.947,59 punti.
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