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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo procede a piccoli passi, avanzando a 303,41 punti.
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