Milano 11:01
51.588 -1,65%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 11:01
10.499 -1,56%
Francoforte 11:00
24.888 -2,27%

Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo crolla dell'1,52%, scendendo fino a 297,62 punti.
Condividi
```