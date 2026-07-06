Ferrovie, lavori a ponte di Firenze: volume treni ridotto del 50%, ma disagi contenuti

(Teleborsa) - Complessivamente il volume di traffico in questi giorni di interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campo Marte vede una riduzione di circa il 50%, sia per quanto riguarda il trasporto regionale, sia per l'Alta velocità.



Si è riscontrato una leggera riduzione del volume dei viaggiatori rispetto al solito, questo molto probabilmente grazie anche alle indicazioni che sono state date sia dal comune di Firenze che dalla Regione Toscana di implementare lo smart working. Quindi il flusso dei pendolari è stato più contenuto". Lo ha detto Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di Rfi.



Per quanto riguarda questa mattina i treni sono stati complessivamente regolari", ha aggiunto Esposito. In particolare, "i treni dell'Alta velocità del collegamento tra Milano e Roma sono deviati via Tirrenica, quindi venendo dal nord arrivano a Firenze Santa Maria Novella, da cui poi procedono con una deviazione via Pisa, Grosseto, Civitavecchia. Sono complessivamente due l'ora, con circa due ore e mezzo in più di percorrenza. Sono attestati a Santa Maria Novella mediamente quattro treni l'ora da e per il nord, e a Campo Marte tre treni l'ora da e per il sud"



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