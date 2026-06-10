Consob, online il nuovo sito che punta a navigazione e ricerche più facili

(Teleborsa) - Da oggi è online il nuovo sito istituzionale della Consob, profondamente rinnovato per garantire agli utenti un accesso più semplice alle informazioni, rendendo più facile e intuitiva l'esperienza di navigazione e la ricerca di documenti, provvedimenti e pubblicazioni.



Il nuovo sito non rappresenta un semplice aggiornamento grafico ma porta con sé una revisione complessiva dell'intera architettura dei contenuti e del modo in cui utenti, risparmiatori, operatori e il pubblico in generale possono accedere al vasto patrimonio informativo presente sul sito della Consob.



Sono stati introdotti una riorganizzazione dei contenuti, percorsi dedicati a differenti tipi di utenti e un nuovo motore di ricerca progettato per ottimizzare il reperimento di documenti e informazioni. L'obiettivo è quello di migliorare l'accessibilità ai diversi contenuti, ottimizzare la visibilità delle diverse pagine, potenziare la chiarezza del linguaggio, accrescendo anche la fruibilità dei contenuti dai dispositivi mobili, come smartphone e tablet.



Il nuovo sito rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione digitale avviato nel 2025 dalla Consob, che ha portato all'apertura dei diversi profili social (Linkedin, Instagram e Facebook) e che proseguirà nei prossimi mesi attraverso ulteriori aggiornamenti, nuovi servizi e miglioramenti progressivi, anche attraverso una maggiore integrazione con i social network.

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