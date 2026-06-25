Gruppo FS Italiane, Donnarumma pronto a rassegnare le dimissioni

Peserebbero i ripetuti disservizi registrati nell'ultimo periodo sulle principali linee ferroviarie

(Teleborsa) - L'Amministratore delegato di FS Italiane, Stefano Donnarumma, è in procinto di presentare le dimissioni nei prossimi giorni dopo aver chiuso i "dossier più importanti". E' quanto fanno sapere, secondo l'Ansa, fonti del MIT, in seguito all'incontro avuto con il vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.



"Salvini ha ringraziato l'Ad per il lavoro svolto e gli oltre 90 mila dipendenti Fs che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. - spiegano fonti del Ministero - Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase due dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR, con a capo una figura scelta dall'interno".



A spingere Donnarumma alle dimissioni, infatti, sarebbero stati i ripetuti disservizi riscontrati negli ultimi tempi sulle principali tratte ferroviarie. Disservizi che avevano provocato una certa "irritazione" del titolare del MIT.



Il clima sembrava poi essersi "rasserenato" in occasione di un tavolo al MIT convocato per martedì scorso, quando Salvini aveva riconosciuto che i disagi erano da attribuire a furti di rame e manomissioni o a guasti di convogli di altre compagnie, affermando che la puntualità dei treni era anzi migliorata del 7% a giugno 2026 rispetto allo stesso mese del 2025. Un nuovo tavolo convocato per oggi è sfociato in una separazione "consensuale", segno evidente che i rapporti erano ormai compromessi.



"Il lavoro svolto in questi due anni segna un forte avanzamento del Piano Strategico con focus sui cantieri programmati in quest'estate e nei prossimi mesi. - fanno sapere fonti del MIT - Salvini ha ringraziato l'AD per il lavoro svolto e gli oltre 90 mila dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale".



Il nuovo Ad dovrebbe essere dunque un "interno" nel segno della continuità e del miglioramento della qualità del servizio. Chiusi i lavori del PNRR, che hanno impegnato la cifra record di 25 miliardi di euro, su un totale d 1.300 cantieri al giorno, si può passare alla "fase due". Se ondo le più recenti indiscrezioni di stampa il possibile successore potrebbe essere l'attuale Ad di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio.





Salvini Mit, fase due per Fs con a capo 'figura scelta dall'interno'

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti punta ad una "fase due" per Fs, "chiusi positivamente gli obiettivi Pnrr, con a capo una figura scelta dall'interno". Al termine di un incontro questa mattina tra Matteo Salvini e l'a.d Stefano Donnarumma, il Mit fa sapere che "il Ministro ha espresso soddisfazione per i target Pnrr raggiunti che vedono Fs vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro e per l'enorme sforzo dell'azienda nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità . Il ministro ha inoltre evidenziato l'importanza del volume degli investimenti negli ultimi due anni e il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda".



Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase due dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi Pnrr, con a capo una figura scelta dall'interno

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