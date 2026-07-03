Istat, vendite al dettaglio in crescita a maggio 2026: +2,2% in valore su base annua

Forte l'e-commerce (+12,1%).

(Teleborsa) - Secondo i dati Istat, a maggio 2026 le vendite al dettaglio registrano un lieve aumento rispetto al mese precedente, sia in valore (+0,2%) sia in volume (+0,1%), con andamenti identici per alimentari e non alimentari (+0,2% in entrambi i casi per entrambe le misure). Nel trimestre marzo-maggio, la crescita congiunturale si consolida a +1,2% in valore e +0,5% in volume, trainata sia dagli alimentari (+1,1% in valore, +0,3% in volume) sia dai non alimentari (+1,2% in valore, +0,8% in volume).



Su base tendenziale, le vendite al dettaglio crescono del 2,2% in valore e dello 0,4% in volume a maggio. Il quadro settoriale mostra però una divergenza: gli alimentari aumentano in valore (+2,0%) ma calano in volume (-0,4%), segnale di pressione sui prezzi che comprime i consumi reali; i non alimentari crescono invece sia in valore (+2,2%) sia in volume (+0,9%). All'interno dei beni non alimentari, quasi tutti i comparti mostrano variazioni tendenziali positive, con l'eccezione dei generi casalinghi durevoli e non durevoli (-0,2%). Il rialzo più marcato riguarda elettrodomestici, radio, tv e registratori (+4,9%).



Guardando alle forme distributive, rispetto a maggio 2025 il valore delle vendite cresce in tutti i canali tranne le vendite al di fuori dei negozi (-2,1%). Sul fronte dei volumi, invece, la crescita si concentra esclusivamente nella grande distribuzione (+1,0%) e, in modo particolarmente sostenuto, nel commercio online, che segna un balzo del 12,1%, confermando il progressivo spostamento dei consumi verso il canale digitale.

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