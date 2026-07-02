Infranity (Generali Investments) partecipa al round di finanziamento di Italo

(Teleborsa) - Infranity, tra i principali operatori di investimento nel settore delle infrastrutture strategiche e parte di Generali Investments, ha partecipato al round di finanziamento di Italo, leader italiano del trasporto ferroviario privato ad alta velocità, partecipato da GIP, AllianzGI e MSC. Infranity non ha svelato dettagli finanziari. Italo gestisce una flotta di 51 treni, operando sui principali assi ferroviari nazionali e garantendo collegamenti ad alta velocità tra i principali centri urbani italiani, tra cui Roma, Milano, Napoli e Venezia.



"Siamo orgogliosi di supportare Italo, uno dei principali operatori del trasporto ferroviario ad alta velocità, impegnato a fornire servizi di mobilità efficienti, di alta qualità e a ridotto impatto ambientale sull'intero territorio nazionale - ha detto Marie Dowlatyari, Investment Director at Infranity - L'operazione conferma il nostro impegno verso investimenti in infrastrutture strategiche che coniugano solidità economico-finanziaria e un ruolo rilevante nel perseguimento degli obiettivi di transizione energetica".

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