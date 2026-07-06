Klarna richiede licenza bancaria negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Klarna , società specializzata in prestiti "compra ora, paga dopo", ha annunciato lunedì di aver presentato domanda al Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Utah e alla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) per la creazione di Klarna Bank USA, una banca industriale con sede nello Utah.



Se approvata, Klarna Bank USA sarebbe una consociata interamente controllata da Klarna, assicurata dalla FDIC, dotata di un proprio consiglio di amministrazione, di un proprio organo di governance e di propri controlli interni.



La licenza - in una nota diffusa dalla società - consentirebbe a Klarna di internalizzare le proprie attività bancarie, rafforzando l'affidabilità dei servizi di pagamento, risparmio, credito e per gli esercenti, e supportando una crescita sostenibile.



Gary Harding è stato nominato Presidente e CEO di Klarna Bank USA. Harding vanta oltre un decennio di esperienza dirigenziale di alto livello nel settore finanziario statunitense, avendo ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di Milestone Bank e di Presidente e CEO di Prime Alliance Bank.



Klarna opera come banca autorizzata in Europa dal 2017 e serve clienti statunitensi tramite banche partner di fiducia. Dal 2019, l'azienda ha fornito agli americani accesso a oltre 91,3 miliardi di dollari di credito.







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