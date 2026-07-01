Klarna ottiene risarcimento di 1,97 miliardi di dollari in caso antitrust contro Google

(Teleborsa) - La fintech svedese Klarna , quotata sul NYSE, ha comunicato che un tribunale svedese si è pronunciato a favore di PriceRunner, riconoscendole un risarcimento di 1,97 miliardi di dollari, comprensivo di interessi maturati, in una causa antitrust intentata da PriceRunner contro Google (società controllata da Alphabet ).



Il risarcimento compensa le perdite di fatturato causate dal trattamento preferenziale riservato da Google al proprio servizio di comparazione prezzi rispetto ai servizi indipendenti di comparazione, una condotta che, inoltre, fa aumentare i costi per i consumatori.



"Quando i mercati funzionano bene, tutti ne traggono vantaggio - ha dichiarato Dan Greaves, Head of Communications and Policy di Klarna - I consumatori ottengono una qualità superiore a un costo inferiore, le aziende si concentrano sul servizio al cliente anziché sulla difesa della propria posizione e la società ne beneficia. Questa sentenza supporta un mercato più sano e competitivo per il confronto di prodotti e servizi, a vantaggio di tutti coloro che fanno acquisti".



L'eventuale assegnazione del risarcimento rimane soggetta a ricorso da parte di Google.



Nel 2022 Klarna ha acquisito PriceRunner per integrare nella propria app funzionalità avanzate di ricerca prodotti, confronto prezzi e recensioni, e per indirizzare traffico qualificato verso i partner commerciali. Da allora, Klarna ha esteso la funzionalità di ricerca e confronto basata su PriceRunner a 13 mercati e il database sottostante ora comprende oltre 100 milioni di prodotti e oltre 500 milioni di inserzioni di merchant.







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