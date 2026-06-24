USA, vendita case nuove a maggio scivolano contro le attese a 580 mila unità

(Teleborsa) - Continuano a calare le vendite di case nuove negli Stati Uniti nel mese di maggio. Il dato ha evidenziato un decremento del 7,3% a 580 mila unità rispetto alle riviste 626 mila unità precedenti, quando si era registrato una diminuzione del 5,7% (rivisto al rialzo rispetto ad un -6,2% iniziale). Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti.



Le attese degli analisti erano per vendite a 638 mila unità.

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