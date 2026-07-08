Stellantis, Fiat inizia a vendere la Topolino negli USA a partire da 13.995 dollari

(Teleborsa) - Fiat, marchio del gruppo italo-francese Stellantis , ha lanciato le vendite negli Stati Uniti della Topolino, compatta elettrica a 2 posti e autonomia fino a 46 miglia (circa 75 chilometri), a partire da 13.995 dollari.



"Topolino rappresenta un nuovo capitolo per il marchio negli Stati Uniti, definito non solo dalle dimensioni, ma anche dallo scopo - ha dichiarato Olivier Francois, CEO del marchio FIAT - Con Topolino, portiamo un'emozione, uno stile di vita, un promemoria che la mobilità può essere gioiosa, espressiva e meravigliosamente semplice"



"FIAT continua a distinguersi abbracciando la sua tradizione nelle auto di piccole dimensioni, ridefinendo la mobilità e anticipando le esigenze in continua evoluzione dei clienti - ha aggiunto - Con l'introduzione di Topolino, FIAT porta il suo inconfondibile design italiano e il suo carattere iconico in questo segmento in rapida crescita, offrendo un'alternativa fresca ed elegante che reinventa la mobilità urbana e di quartiere".



Stellantis presenta la Fiat Topolino come un veicolo elettrico a bassa velocità progettato per la vita al di fuori delle strade trafficate: dalle strade costiere e dalle località turistiche ai quartieri residenziali. Negli Stati Uniti, ad esempio, la maggior parte dei proprietari di golf cart acquista questi veicoli per scopi che vanno ben oltre il campo da golf, a testimonianza di una più ampia domanda di soluzioni di micromobilità pratiche per la vita di tutti i giorni, che il mercato attuale non ha ancora pienamente soddisfatto. L'offerta comprende due varianti di carrozzeria: Topolino e Topolino Dolcevita.

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