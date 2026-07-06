New York: calo per CoStar
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, in flessione del 3,13% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di CoStar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro di medio periodo di CoStar ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 29,65 USD. Primo supporto individuato a 28,51. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 30,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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