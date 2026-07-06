New York: in calo Procter & Gamble

(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei beni di largo consumo , che passa di mano con un calo del 2,73%.



L'andamento di Procter & Gamble nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo della big di Cincinnati mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 150 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 145,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 154,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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