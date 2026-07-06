Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:40
29.763 +1,48%
Dow Jones 21:40
53.000 +0,19%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

New York: in calo Procter & Gamble

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Procter & Gamble
Retrocede il colosso dei beni di largo consumo, con un ribasso del 2,70%.
Condividi
```