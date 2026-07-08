New York: in calo Procter & Gamble

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dei beni di largo consumo , che mostra un decremento del 2,53%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Procter & Gamble mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,54%, rispetto a -0,03% dell' indice americano ).





L'esame di breve periodo della big di Cincinnati classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 150,4 USD e primo supporto individuato a 148,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 152,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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