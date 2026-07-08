New York: nuovo spunto rialzista per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , con una variazione percentuale del 3,52%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Monolithic Power Systems rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Monolithic Power Systems segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.275,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.344,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.234.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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