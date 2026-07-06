New York: senza freni NetApp

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati , che scambia in rialzo del 4,93%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che NetApp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,11%, rispetto a +2,37% dell' indice del basket statunitense ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 164,7 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 157. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 152,2 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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