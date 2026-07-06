Pesante sul mercato di New York Keurig Dr Pepper
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che passa di mano in perdita del 4,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Keurig Dr Pepper, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Keurig Dr Pepper è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,86 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,35. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 34,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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