Pesante sul mercato di New York Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America , che passa di mano in perdita del 4,11%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Keurig Dr Pepper , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Keurig Dr Pepper è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,86 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,35. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 34,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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