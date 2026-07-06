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Piazza Affari: movimento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia

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Piazza Affari: movimento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Giornata negativa per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la seduta a 14.950,09 punti, in calo dello 0,72%.
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