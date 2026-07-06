Piazza Affari: scambi negativi per Prysmian
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che presenta una flessione del 2,26%.
L'andamento di Prysmian nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 144,5 Euro. Primo supporto individuato a 141,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 147,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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