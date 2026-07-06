"Premio Margutta", eccellenza e impegno sociale: il tributo alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale nel ricordo di Emmanuele Emanuele

(Teleborsa) - A tre settimane dalla celebre kermesse romana ospitata nel cuore pulsante dell’arte capitolina,, con un focus particolare sull’introduzione della sezione “Solidarietà” fra le categorie destinatarie delper l'inedita sezione focalizzata sull'aiuto ai meno fortunati è andato alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, guidata da. L'ente è stato insignito del Premio per «aver saputo tradurre la filantropia in un concreto modello di “welfare comunitario” capace di generare un impatto duraturo sul territorio».ata dall'intuizione di Giovanni Morabito e supportata dalla Fondazione Cultura e Arte, è stata attraversata da una forte carica emotiva. L'opera bronzea firmata da Angela Pellicanò è stata infatti dedicata alla figura del Prof. Emmanuele Emanuele, indimenticato mecenate scomparso di recente.Nel ritirare il Premio, la Presidente Taccone, visibilmente commossa,Ha inoltre ribadito l'intenzione di muoversi lungo la traccia indicata dal suo predecessore Prof. Emanuele, promuovendo il sapere e la creatività quali chiavi d'accesso per colmare i divari e favorire l'integrazione sociale nei contesti più fragili., che immortala il momento della premiazione e l'emozione del pubblico presente in via Margutta,