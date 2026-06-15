Premio Margutta: in quarto secolo della rassegna, un'edizione speciale dedicata a mecenate Emmanuele Emanuele

Accanto ai grandi protagonisti dello spettacolo e della cultura italiani, la rassegna celebra l’impegno sociale assegnando il Premio Solidarietà alla Fondazione Terzo Pilastro

(Teleborsa) - Nella serata di venerdì 12 giugno, nell’iconica Via Margutta a Roma, ha avuto luogo la XXV^ edizione del “Premio Margutta”, da sempre simbolo di creatività e fecondità intellettiva, ideato da Giovanni Morabito e il cui Presidente Onorario è il regista Gabriele Salvatores.





La manifestazione ModArt e Premio Margutta 2026, organizzata dalla galleria monogramma arte contemporanea, è stata realizzata con il contributo della Fondazione Cultura e Arte.



In occasione di questo importante quarto di secolo della rassegna, il Premio – rappresentato da una scultura realizzata dall’artista Angela Pellicanò – è stato per la prima volta dedicato alla memoria di Emmanuele F. M. Emanuele, illustre e indimenticato mecenate recentemente scomparso. Già insignito del riconoscimento per la sezione “Arte” nel 2020, Emanuele ha incarnato i valori più alti della cultura come motore unificante e universale, facendone di sovente strumento privilegiato della sua instancabile attività filantropica, e nel contempo promuovendo con convinzione nel corso degli anni l'iconica Via Margutta quale palcoscenico romano privilegiato per artisti e intellettuali.





La novità più significativa ed emozionante di questa XXV^ edizione è stata l'introduzione della sezione “Solidarietà”, nell’ambito della quale è stata premiata la Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta da Alessandra Taccone. La Fondazione, infatti, come si legge nella motivazione del conferimento, ha "(…) saputo trasformare la solidarietà in un’opera d’arte sociale, traducendo la filantropia in un concreto modello di “welfare comunitario”, capace di generare un impatto duraturo sul territorio.". Il testo così prosegue: «Sotto l'appassionata presidenza di Alessandra Taccone, la Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale ha raccolto con profonda responsabilità l'immenso patrimonio di idee e la visione lungimirante dello storico fondatore, Emmanuele F. M. Emanuele (…) e si conferma oggi un’eccellenza globale nel campo della filantropia, della giustizia sociale e del sostegno alle categorie più vulnerabili".





Alessandra Taccone, dopo aver ricevuto il Premio, ha così commentato: "Ritirare questo prestigioso Premio, istituito alla memoria del Prof. Emmanuele Emanuele, rappresenta per me un momento di sincera commozione, in quanto celebra una profonda sintonia professionale che ha connotato il mio rapporto con il Professore, improntato a stima e lealtà assoluta, in tantissimi anni di cammino condiviso, sia in ambito accademico che delle istituzioni. Di questo lungo percorso, custodisco tra le altre cose la sua preziosa eredità morale, nonché il valore del coraggio che quotidianamente mi ha insegnato. Per questo raccogliere il suo testimone è un immenso onore e una grande responsabilità etica. Il Professore ha tracciato una strada di vero “welfare sociale” che la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale intende perseguire con una visione lungimirante e indipendente, traducendo il suo immenso patrimonio di idee in interventi strutturali e permanenti. Per noi l'arte e la cultura non sono beni elitari, ma al contrario potenti motori di riscatto e inclusione, capaci di sanare le fratture sociali e abbattere le distanze tra individui e popoli. In un'epoca in cui il welfare tradizionale affronta sfide inedite – dalle nuove povertà all'invecchiamento della popolazione, fino alle conseguenze dei conflitti su scala globale – risponderemo selezionando progetti di alto valore etico e strategico, pronti a intervenire dove il bisogno è più urgente e a superare ogni confine per promuovere il dialogo e la cooperazione. Questo prestigioso riconoscimento, per cui ringrazio i promotori e gli organizzatori, non celebra solo il lavoro svolto, ma ci conferma che l'attenzione ai meno fortunati è l'unica via da percorrere per costruire nel tempo una società più giusta"





Tanti i personaggi di spicco e i volti noti tra gli altri premiati per il 2026: per la sezione Cinema Sarah Felberbaum e Ricky Memphis, per la sezione Scenografia Dante Ferretti, per la sezione Musica Tosca, per la sezione Moda Adriana Dama, per la sezione Arte Emanuela Bruni (Presidente del MAXXI), per la sezione Giornalismo Laura Pertici, per la sezione Comicità Gabriele Cirilli, e infine per la sezione Musica Piotta.





La serata, ricca di arte e spettacolo, è stata arricchita dalla XXIX^ edizione dell'evento “ModArt”, incentrata sul confronto tra due filosofie artistiche, Moda e Arte, intimamente connesse da contaminazioni e ispirazioni vicendevoli.





Per la sezione Moda, diretta da Luigi Galasso, hanno sfilato gli abiti haute couture di Adriana Dama, mentre per la sezione Arte, coordinata da monogramma arte contemporanea di via Margutta 102 (direttore artistico Giovanni Morabito), è stata presentata al pubblico la mostra dell’artista Akamatsu Yusuke.





Via Margutta si è trasformata per l'occasione in un palcoscenico a cielo aperto. Il pubblico ha potuto ammirare suggestive scenografie aeree, nate dal talento e dall'estro degli artisti Amorese, Azzini, Gentile, Ginoretti, Mecucci, Schito e Tortolini.







A tracciare il bilancio finale della manifestazione è stato il patron dell’evento, Giovanni Morabito: "Arrivare alla XXV^ edizione del Premio Margutta e alla XXIX^ di ModArt dimostra la forza di una formula che sa rinnovarsi senza mai perdere la propria identità. Via Margutta si conferma un palcoscenico unico al mondo, capace di far dialogare la grande cultura con la tradizione del cinema e della musica e l'avanguardia della moda e dell'arte. Quest'anno, la nostra manifestazione si è arricchita di un profondo valore etico ed emotivo grazie al Premio per la sezione Solidarietà conferito alla Fondazione Terzo Pilastro, nel segno del ricordo del Prof. Emmanuele F. M. Emanuele, che per me è stato innanzitutto un grande e sincero amico, oltre che una figura dall'indimenticabile eredità culturale e filantropica. Ringrazio la Fondazione Cultura e Arte e tutti gli straordinari talenti che hanno reso magica questa serata, dimostrando che la cultura è il vero motore unificante della nostra società"







La serata è stata condotta dalla presentatrice, autrice e fashion reporter Valeria Oppenheimer. L'eleganza estetica dell'evento è stata invece firmata da Ambasciata della Gioia, Marcello Montalbano e Tina Chiera, che hanno curato nei minimi dettagli il trucco e le acconciature delle modelle. L'intero racconto visivo della manifestazione, tra scatti e riprese video, è stato affidato alla regia del fotografo Angelo Apolito. Ad arricchire l'atmosfera della serata sono state le performance dal vivo di Marcella Foranna, Frank Amore e dei Quattrotto dance, che hanno saputo emozionare i presenti con il loro dinamismo.







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