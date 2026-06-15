Fideuram al fianco del DS Automobiles 83° Open d’Italia di Golf

(Teleborsa) - Per il decimo anno consecutivo, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking rinnova il proprio impegno al fianco dell’Open d’Italia di Golf, giunto alla sua 83ª edizione, in programma dal 25 al 28 giugno presso il Circolo Golf Torino - La Mandria. Anche quest’anno Fideuram sarà protagonista della più importante manifestazione golfistica internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Golf, confermando il proprio sostegno a un appuntamento di riferimento per il golf italiano e internazionale, capace di unire eccellenza sportiva, valorizzazione del territorio e relazione con il pubblico.



In qualità di official bank partner dell’evento, il brand Fideuram sarà presente sui materiali di comunicazione ufficiali della manifestazione e sarà valorizzato nei principali momenti della competizione, inclusa la cerimonia di premiazione finale, in programma domenica 28 giugno, durante la quale il logo Fideuram sarà riportato anche sull’assegno consegnato al vincitore.



Nel corso del torneo, Fideuram accoglierà i propri ospiti in un’esclusiva hospitality lounge affacciata sul green della buca 18, offrendo un’esperienza di alto livello all’insegna dello sport, del networking e dell’eccellenza. La sponsorizzazione prevede inoltre la possibilità di ospitare i suoi invitati, confermando il valore dell’Open d’Italia come occasione privilegiata di relazione e condivisione.



Mercoledì 24 giugno, in occasione della tradizionale Rolex Pro-Am, alcuni clienti Fideuram avranno inoltre l’opportunità di scendere in campo al fianco dei professionisti che parteciperanno all’Open.



Lino Mainolfi, Amministratore Delegato di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ha dichiarato: "Essere al fianco dell’Open d’Italia per il decimo anno consecutivo rappresenta per Fideuram molto più di una sponsorship: è la conferma di una scelta coerente con il nostro modo di interpretare la relazione con i clienti e con il territorio. Il golf è uno sport che richiede preparazione, visione, capacità di valutare ogni scelta e attenzione ai dettagli: qualità che ritroviamo ogni giorno nella consulenza patrimoniale. Sostenere una manifestazione di rilievo internazionale come l’Open d’Italia significa valorizzare un contesto in cui eccellenza sportiva, relazioni qualificate e cultura del lungo periodo si incontrano".

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