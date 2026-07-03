Credem e Fondazione Ennio Morricone insieme: al via una partnership triennale per promuovere la cultura

(Teleborsa) - Il Gruppo Credem annuncia un importante accordo di sostegno triennale a favore della Fondazione Ennio Morricone. L'iniziativa sancisce una partnership per gli anni 2026, 2027 e 2028 che coinvolgerà sia Credem Euromobiliare Private Banking sia la capogruppo Credem; la collaborazione avrà l'obiettivo di contribuire a custodire, valorizzare e rilanciare l'immenso patrimonio artistico e documentario del Premio Oscar Maestro Ennio Morricone, icona assoluta della cultura e dell'identità italiana nel mondo.



La scelta di supportare la Fondazione si inserisce pienamente nella strategia del Gruppo Credem, che mette al centro il benessere delle persone, delle famiglie e della collettività. Sostenere la memoria e la diffusione della grande musica del Maestro significa investire sul valore sociale, identitario e culturale del territorio, offrendo un contributo concreto alla crescita sostenibile della comunità e delle future generazioni di appassionati e giovani compositori.



In particolare il primo appuntamento della collaborazione, Cinque Città per Morricone vedrà l’organizzazione in contemporanea in importanti città da nord a sud (Torino, Roma, Ancona, Bari e Palermo) di concerti che ripercorreranno le opere più celebri dell’artista che hanno dato lustro all’Italia e lasciato un segno indelebile nella musica nazionale ed internazionale.



"Siamo orgogliosi di sostenere la Fondazione Morricone e la sua attività di grande rilevanza artistica e culturale, ha dichiarato Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Presidente di Credem e di Credem Euromobiliare Private Banking. "Questo accordo", ha proseguito Zanon di Valgiurata, "rappresenta la declinazione perfetta della nostro impegno nei confronti della collettività poiché crediamo fermamente che il benessere di una comunità si alimenti anche attraverso la tutela della bellezza e delle grandi eccellenze artistiche del nostro Paese. Accompagnare la Fondazione significa non solo consolidare la nostra relazione ma anche contribuire a diffondere nel mondo i valori di etica, rigore e dedizione al lavoro che il Maestro ha sempre messo davanti alla celebrità", ha concluso Zanon di Valgiurata.



"Il primo appuntamento del 6 luglio, in occasione del sesto anniversario della scomparsa del Maestro", è il commento di Walter Veltroni, presidente del CdA della Fondazione Morricone," coinvolge cinque città con concerti in contemporanea a Roma, Torino, Palermo, Bari ed Ancona ed ha visto il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, di importanti enti musicali e culturali e avviato una fruttuosa partnership tra la Fondazione e il Gruppo Credem. L’iniziativa di grande importanza, proseguirà con nuovi eventi, appuntamenti, occasioni di studio e di spettacolo in vista dell’anno morriconiano del 2028, centenario della nascita di questo straordinario protagonista della musica, amato in tutto il mondo".



Le attività della Fondazione per il triennio prevedono un ricco calendario di appuntamenti di altissimo profilo. Il percorso si svilupperà progressivamente coinvolgendo tappe internazionali di rilievo, mostre multimediali e importanti progetti legati alla catalogazione e digitalizzazione dell'Archivio Digitale Morricone. Il culmine del progetto sarà toccato nel 2028, anno in cui si celebrerà il Centenario della nascita del Maestro. Il parlamento ha già approvato con voto unanime una risoluzione perché il 2028 sia un "anno morriconiano". Per quella data sono previsti appuntamenti in tutta Italia e nel mondo.







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