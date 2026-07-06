Prysmian: programma E Path validato da UL Solutions

(Teleborsa) - Prysmian compie un importante passo avanti per la propria etichetta E Path. Ques'ultima identifica le soluzioni best-in-class di Prysmian sulla base di criteri che riflettono gli standard di qualità, performance e sostenibilità.



Prysmian ha ottenuto la validazione di parte terza da UL Solutions, in conformità alla norma ISO/IEC 17029, dei processi interni e della metodologia adottati per valutare le performance di sostenibilità dei propri prodotti.

I prodotti che soddisfano questi criteri possono ottenere l'etichetta E Path di Prysmian che conferma l’implementazione del programma in linea con il design definito, i processi e i requisiti operativi.



Nell’ambito della validazione, spiega una nota, è stato condotto anche un primo assessment sui prodotti identificati all’interno del programma E Path di Prysmian, per verificare che soddisfino i sei criteri previsti dal programma E Path e che siano conformi ai requisiti di performance e sostenibilità.



Lo stabilimento Prysmian in Turchia è stato il primo sito produttivo a essere valutato nell’ambito del programma E Path e i relativi prodotti sono stati i primi a essere sottoposti a verifica da parte di UL Solutions. Nei prossimi mesi verranno valutati ulteriori siti coinvolti nel programma E Path. Questa validazione rappresenta un importante valore aggiunto per i clienti, evidenziando come Prysmian traduca concretamente in azioni il proprio impegno a offrire soluzioni di altissima qualità, efficienti e capaci di generare un impatto positivo nel lungo termine.



Nel proprio piano strategico ‘Accelerating Growth’, Prysmian ha fissato l’obiettivo di generare entro il 2028 almeno il 55% dei ricavi da soluzioni sustainability-linked.



Più fiducia e trasparenza per i clienti

La validazione del programma E Path da parte di UL Solutions, unita alla fase di verifica dei prodotti nell'ambito del contesto produttivo, conferma che il programma e i relativi processi sono implementati come definiti, fornendo informazioni chiare e tracciabili che rinforzano nei clienti la fiducia nel modo in cui Prysmian sviluppa le proprie soluzioni.



Il programma E Path di Prysmian - cosa comprende?

Per essere inclusi nel programma E Path, i prodotti vengono valutati lungo l’intero ciclo di vita sulla base di diversi criteri, tra cui: L'utilizzo dei materiali - compreso l’impiego di materiali riciclati e l’assenza di sostanze “high-concern” potenzialmente nocive; La carbon footprint del cavo; Il processo produttivo - inclusi consumi energetici, emissioni ed efficienza dei processi - Prestazioni operative - compresa l’efficienza di utilizzo; Le applicazioni a fine vita - con particolare attenzione al recupero e alla riciclabilità dei materiali impiegati.



E Path si basa su una metodologia che prende in considerazione tutti questi criteri – definiti da Prysmian - e assegna un punteggio complessivo. Quando il prodotto supera i 55 punti, può essere qualificato come E Path - ma il punteggio può migliorare nel tempo fino a raggiungere il valore massimo di 100 punti.



Srinivas Siripurapu, Chief Innovation, Sustainability and R&D Officer di Prysmian: "I clienti vogliono soluzioni affidabili e ad alte prestazioni e, quando scelgono Prysmian, sanno di acquistare una qualità superiore per funzionamento, durata e modalità di produzione. Soprattutto, desiderano che l’intero processo sia tracciabile. Noi offriamo tutto questo e molto altro, includendo anche criteri legati all’utilizzo oltre il fine vita del prodotto, alla scelta di materiali sostenibili e ad azioni concrete per ridurre le emissioni di carbonio. E Path non è semplicemente un prodotto, ma una vera e propria cultura. Ogni sito produttivo che adotta il programma E Path acquisisce un vantaggio strategico, poiché l’approccio non si basa esclusivamente su valutazioni interne, ma su un quadro metodologico che Prysmian applica in modo coerente. Questo impegno è ulteriormente rafforzato dalla validazione di parte terza condotta da UL Solutions, che conferma l’implementazione del programma in linea con i requisiti e i processi definiti".



Alberto Uggetti, EVP and Chief Commercial Officer, UL Solutions: "La nostra collaborazione con Prysmian riflette una visione condivisa basata su trasparenza, responsabilità e progresso sostenibile, con l’obiettivo di generare risultati concreti per il business. Attraverso una validazione di parte terza, contribuiamo allo sviluppo di dichiarazioni ambientali credibili e specifiche

rispetto al programma, consentendo ai clienti di compiere scelte consapevoli e di sostenere infrastrutture più sostenibili e resilienti".

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