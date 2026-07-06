Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

SILVER del 5/07/2026

Finanza
SILVER del 5/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio

Seduta trascurata per il metallo prezioso, che archivia la giornata con un timido +0,11%.

La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 63,71. Supporto visto a quota 59,88. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 67,54.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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