SILVER del 5/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio
Seduta trascurata per il metallo prezioso, che archivia la giornata con un timido +0,11%.
La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 63,71. Supporto visto a quota 59,88. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 67,54.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)