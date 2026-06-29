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/ USA, Indice Fed Dallas in giugno
USA, Indice Fed Dallas in giugno
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29 giugno 2026 - 16.45
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Indice Fed Dallas in giugno pari a 0 punti
, in calo rispetto al precedente 0,4 punti.
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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