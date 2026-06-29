Milano 17:35
51.163 -0,20%
Nasdaq 21:00
29.748 +2,16%
Dow Jones 21:00
52.234 +0,69%
Londra 17:40
10.484 -0,23%
Francoforte 17:35
24.627 -0,18%

USA, Indice Fed Dallas in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Indice Fed Dallas in giugno
USA, Indice Fed Dallas in giugno pari a 0 punti, in calo rispetto al precedente 0,4 punti.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```