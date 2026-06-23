USA, indice manifatturiero Fed Richmond di giugno cala più delle attese a 4 punti

(Teleborsa) - Peggiora a giugno l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto è calato a 4 punti dai 13 di maggio e contro gli 8 punti delle aspettative.



Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un peggioramento anche della componente delle consegne, crollata a 3 punti dai 16 del mese precedente, mentre quella dei servizi ha virato in negativo a -1 da +14 punti di maggio.

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