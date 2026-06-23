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USA, Indice Fed Richmond in giugno

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USA, Indice Fed Richmond in giugno
USA, Indice Fed Richmond in giugno pari a 4 punti, in calo rispetto al precedente 13 punti (la previsione era 8 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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