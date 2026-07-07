Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 luglio
Giornata poco mossa per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 6 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6.446 e primo supporto individuato a 6.316. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6.576.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)